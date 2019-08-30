الجيش اليمنى ينفذ عمليات نوعية بدعم من التحالف العربى فى صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، فى مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى، أقصى شمال البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن وحدات قتالية عالية التدريب نفذت عمليات عسكرية نوعية تمكنت خلالها من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات الميليشيات الحوثية إلى المنطقة.

وأكد المركز أن المنطقة ما زالت تشهد مواجهات عنيفة وقصفا مدفعيا مكثفا من قبل القوات الحكومية على أماكن تمركز الميليشيات في أطراف وادي آل بو جبارة.

وأوضح أنه يتم تمشيط المنطقة بالكامل من العناصر الحوثية المختبئة في الجروف الجبلية والمزارع و الوديان، لافتا إلى أن هناك مئات من القتلى والجرحى من الحوثيين.

وأشار المركز إلى أن الجبهة شهدت تطورات نوعية وأحداث مهمة في سير العمليات القتالية الميدانية في الجبهة - خلال الــ 72 ساعة الماضية - مؤكدا أن القوات الحكومية - مدعومة بتعزيزات ضخمة بالعدة والعتاد العسكري - وصلت للمنطقة من قتل وحصار أعداد هائلة من الميليشيات الحوثية في جبال كتاف بينهم قيادات عسكرية رفيعة تابعة للميليشيات القادمة من مدينة صعدة.

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