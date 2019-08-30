وزير الإعلام البحرينى يلتقى مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير شؤون الإعلام فى مملكة البحرين على بن محمد الرميحى، اليوم فى المنامة، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الأستاذ مجرى بن مبارك القحطانى.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي والتنسيق المشترك مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجالات التدريب الإذاعي والتلفزيوني، وتبادل الخبرات والمعلومات

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