بالصور: وفد دبلوماسي يضم 60 دولة يزور سوق عكاظ الـ13

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

زار وفد دبلوماسي يضم 60 معتمداً في المملكة وأسرهم سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ضمن موسم الطائف، يرافقهم مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني بن عبدالوهاب كاشف ، وعدد من موظفي فرع وزارة الخارجية.

وتأتي زيارة الوفد الدبلومسي لسوق عكاظ الذي يحكي أصاله تراث وتاريخ بلاد الحرمين الشريفين والجزيرة العربية امتداداً لسلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية في إطار واجباتها نحو السلك الدبلوماسي لتعريفهم بالإرث الحضاري والإنساني للمملكة العربية السعودية ، واطلاعهم على مختلف الحضارات والتطوير في المملكة ، وبما تزخر به من طاقات كبيرة ونوافذ ثقافية عميقة متنوعة .

وشملت زيارة الوفد جادة عكاظ التي تشهد إقامة العديد من الفعالية المنوعة ، وقوافل الإبل ومتابعة عدد من عروض فرسان عكاظ وتقديم القصائد الشعرية لشعراء المعلقات ، مطلعين على الأسواق التاريخية وما تزخر به من نماذج عن الأعمال والمشغولات اليدوية والحرفية ، والعروض الشعبية والفلكلورية.

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كما اطلع الوفد على “حي العرب” الذي يضم مشاركة 11 بلداً عربياً تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ، ويعد منصة للعروض المباشرة، ومتاحف، ومعرض للفنون التشكيلية والفوتوغرافية ، ومكتبة، وساحة ثقافية مفتوحة ، وقاعات ورش عمل ، ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم ، والمقاهي الأدبية ، وكذا زيارته لعدد من الاجنحة منها فتيان عكاظ ، وخيمة اللغة والثقافة ، وساحة الفن والموسيقى ، موثقين زيارتهم بالصور التذكارية في معظم فعاليات سوق عكاظ .

وفي ختام الزيارة نوه الوفد الدبلوماسي ، بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية في سوق عكاظ التاريخي التي تعكس مدى الإهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية و السياحية في ظل الدعم والاهتمام من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله- لكل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية ، والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .