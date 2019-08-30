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تطبيق ماسنجر يطلق ميزة جديدة للمحادثات الجماعية

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تحظى ميزة “Screen Sharing” بشعبية كبيرة في المكالمات الجماعية حيث يمكن للجميع الاطلاع على العرض التقديمي نفسه مرة واحدة أو مثلاً مشاهدة المحتوى مع الأصدقاء .



ونقلاً عن “Android police”، اكتشفت جين مانشون وونغ هذه الميزة على تطبيق ماسنجر فيس بوك، والتي لم تصدر بعد، فهي ما زالت قيد التطوير، ولكنه عكس التطبيقات الأخرى، إذ ستؤدي مشاركة شاشتك إلى إيقاف تشغيل الكاميرا، لذلك لن تتمكن من رؤية صورة داخل الصورة للشخص الذي تتحدث إليه.

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وقال احد المستخدمين : "متحمس لأن ماسنجر يضيف هذه الميزة، حيث أن معظم الأشخاص لديهم بالفعل التطبيق على الهاتف ولن يحتاجوا إلى تثبيت واحد آخر لمشاركة شاشتهم".

المثير للدهشة أن Duo لا يزال غير ذلك حيث تم إلغاء الميزة في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصدارها في البداية في مايو.