القاهرة ضمن قائمة المدن الأكثر أمانًا لعام 2019

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القاهرة ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا لعام 2019

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

حلت العاصمة المصرية، القاهرة، في المرتبة الخامسة والخمسين، بتقرير نشرته مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، عن أكثر 60 مدينة أمانًا في العام 2019م.



وذكر التقرير أن ثمة نحو 56 بالمئة من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وأن الدراسات ترجّح ارتفاع هذه النسبة لتبلغ 68 بالمئة بحلول العام 2050.

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ويشير التقرير أيضًا إلى أن عملية الانتقال من الأرياف إلى المدن، حول العالم بشكل عام، في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، بشكل خاص، ما فتئت تشتد مؤخرًا، ما يطرح على حكومات تلك الدول تحديات تنظيمية لا يستهان بها، مثل ترتيب المدن وحماية سكانها.

وجاء على رأس القائمة طوكيو تليها سنغافورة، فيما نجحت مدينتان عربيتان في احتلال مراتب متقدمة، حيث احتلت أبوظبي ودبي المرتبة السابعة والعشرين والثامنة والعشرين على التوالي، كما جاءت مدينة الكويت في المرتبة الثامنة والثلاثين، والرياض في المرتبة التاسعة والثلاثين، والدار البيضاء في المرتبة الرابعة والخمسين.