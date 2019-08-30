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ديزر تتيح الوضع الداكن لنظام التشغيل iOS والويب

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلنت "ديزر" (Deezer)، المنصة الرائدة عالميًا لخدمة البث الموسيقي، الخميس، عن إتاحة هذه الخاصية الجديدة لمستخدمي نظام التشغيل "iOS" أو عبر تطبيق "ديزر" على جهاز الكمبيوتر. تتيح الميزة الأكثر رواجًا وسط معجبينا حول العالم للمستخدمين حرية الانتقال من مشغل الموسيقى بالخلفية العادية إلى الخلفية الداكنة.



ونظرًا لأن مستخدمي "ديزر" يستمعون إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة في المتوسط في كل ليلة، فإن خاصية "الوضع الداكن" الجديدة يمكن تفعيلها بسهولة من خلال خيارات ضبط الشاشة لتتناسب مع تفضيلات كل مستخدم على حدة، ويوفر هذا الوضع للمستخدمين عددًا من الفوائد، بما في ذلك تقليل الإجهاد الرقمي للعين في الإضاءة الضعيفة وإمكانية قراءة النصوص بشكل أسهل.

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وبينما يمكن أن يكون "الوضع الداكن" مفيدًا في المساء، إلا أن بعض المستخدمين قد يفضلون وجود خلفية داكنة خلال ساعات النهار لتعزيز تجربة القراءة أو تمكينهم من الحصول على نوم أفضل ليلًا.

كما يمكن لمستخدمي الوضع الجديد تخصيص تجربتهم المرئية عن طريق اختيار خلفية داكنة كليًا أو الاحتفاظ بالواجهة الملونة المتوفرة أيضًا في الوضع العادي، ويلاحظ المستخدمون الذين يختارون الحفاظ على الخلفية النابضة بالحياة، أن اللون يتغير بشكل تفاعلي ليتناسب مع العمل الفني الخاص بكل أغنية يتم تشغيلها.

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الداكن" متوفر بدءًا من اليوم، ويمكن لمستخدمي تطبيق "ديزر المجاني" و"Deezer Premium" على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "iOS" وعلى موقع "ديزر" الإلكتروني تفعيله بخطوات بسيطة، وذلك بفتح إعدادات الحساب، شاشة العرض، واختيار "الوضع الداكن" (Dark Mode).