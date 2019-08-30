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طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي في مصر قبل الغرامة وقطع الحرارة

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

فاتورة التليفون الأرضي في مصر، لشهر يوليو يتم سدادها بدءا من 15/7 ولمدة شهر حتى 14/8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر حتى 14/9 ثم من يوم 15/9 يتم تحميل غرامه تأخير وقطع الحرارة عن الخط.



وبدأت الشركة المصرية للاتصالات WE منذ الشهر الماضي، فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضي، الربع سنوية، لشهر يوليو 2019، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg.

كما تتيح الشركة العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي:

يمكن للمشتركين في خدمات المصرية للاتصالات دفع فاتوة التليفون الأرضي عبر أكثر من طريق أبرزها:-

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– دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات بكارت الفيزا.

– دفع فاتورة التليفون الأرضي في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو السنترالات

– دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات الدفع فوري وأمان ومصاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط، من هنا..

165 عاما بالتحديد هى عمر إنشاء الشركة المصرية للاتصالات، والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى أنشأت الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.