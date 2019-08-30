الارشيف / اخبار الخليج

سفير السعودية فى السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فى السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير السعودية فى السودان على بن حسن جعفر، مواصلة المملكة دعم المتضررين من السيول والفيضانات فى السودان.

 

وقال بن جعفر - خلال لقائه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد - إن ما تقوم به سفارة السعودية تجاه السودانيين، يأتي من إيمانها بحجم الكارثة، التي أصابت مواطني الخرطوم، لافتا إلى أنها فاقت كل التوقعات.

Advertisements

 

من جانبه، أشاد والي الخرطوم المكلف بجهود المملكة العربية السعودية تجاه المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة من الولاية وخلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات.

 

وأثنى على دور سفير السعودية المتعاظم لتقديم العون للمتضررين فى أرجاء الولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية فى السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا