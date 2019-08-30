شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الحوار المقترح بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالى هو السبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف كان حازم، موضحا أن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالى عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة.

وأضاف، على موقع "تويتر"، أنه "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثى هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".

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