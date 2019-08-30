شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. فرنسا تطلق مفاوضات إيكس ليبان لاستقلال المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاوضات إيكس ليبان هى مباحثات جرت بمدينة إيكس ليبان، بمنطقة رون - ألب الفرنسية لبحث عملية استقلال المغرب، بين ممثلى الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و30 أغسطس 1955م، إِبّان نهاية الحماية الفرنسية على المغرب،و دامت هذه المفاوضات خمسة أيام وتزعم الوفد الفرنسى المفوض كل من رئيس الحكومة إدجار فور والسيد بيناى، وزير الشؤون الخارجية والجنرال كوينج وزير الدفاع وروبيرت شومان وبيير جولي.

وتشكل الوفد المغربى من 37 شخصية كان من بينهم مبارك البكاى والفاطمى بن سليمان ومحمد المقرى إضافة إلى عدد من ممثلى الأحزاب.

Advertisements

وسارعت فرنسا بفتح تلك المفاوضات الخاصة باستقلال المغرب، خاصة بعد أن أصبح التواجد المباشر لفرنسا فى مستعمراتها أمرا مكلفا، خصوصا بعد هزيمة الجيش الفرنسى فى معركة "ديان بيان فو" فى مايو 1955، وإعلان الكفاح المسلح بقيادة جبهة التحرير الوطنى الجزائرية ابتداء من 1954، وتزايد الغضب الشعبى بالمغرب الذى بدا جليا فى عدة مناسبات أبرزها 20 أغسطس 1955.