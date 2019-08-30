فريق يمام الخير التطوعي قس سطور

الخليج - ياسر الحبيشي

فريق يمام الخير التطوعي تأسس على مبادئ أدبيات العمل التطوعي بخدمة المجتمع ولقد خطت يمام الخير خطوات حثيثةً وواضحةً وصولا الى تلبية تلك الغايات وإيمانا من فريق يمام الخير التطوعي بأن الفريق في أي مجتمعٍ لا يمكنه أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب بمعزل عن المجتمع وبأن الفريق يجب أن يوجه لتلبية حاجات المجتمع، وإيمانا من الفريق بأن الشباب هم الدعامةُ الأهم والمحرك الأساسي لدفع مسيرة التنمية في المجتمع؛ فقد جاء إقرار العمل التَّطوُّعي كهدف أساسي للفريق.

نبذه عن الفريق ..

فريق يمام الخير فريق تطوعي تحت مظلة مؤسسة شباب خير أمة للأعمال التطوعية

فريق تطوعي مكون من أفراد محبون لفعل الخير وقلوبهم معطاءة قد اجتمعنا تحت ظل العمل الإنساني وقلوب مجتمعة على محبة الله تحت إدارة مستشارة التدريب الأستاذة حصه الشهري مستشارة تدريب في التنمية البشرية حاصله على رخصة المسؤولية المجتمعية الدولية مستشارة ومطورة للأعمال التطوعية مستشارة إعلامية

فروع الفريق :

للفريق عده فروع بين مناطق المملكه / الرياض / مكة المكرمة / الطائف / جدة / حائل / ينبع / القصيم /م نطقه الجنوب (ابها) / تثليث

الرؤيـة : يطلع فريق يمام الخير التطوعي إلى تعميق روح العمل التَطوعي، باعتباره قيمةً إيجابيةً لبناء المواطن الصالح، ودعامةً بارزة لتنمية المجتمع.

الرِسالـة : يلتزم فريق يمام الخير التطوعي بتوجيه طاقات الشباب الفكرية، والعملية والفنية، للإسهام في خدمة المجتمع من خلال برامج وأنشطة هادفة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة لشخصية المتطوع.

القيــم :

1- الالتزام : العمل التَطوعي التزام شخصي فالمتطوع يمنح وقته وجهده بكامل إرادته من أجل خدمة تطوعية والالتزام بسياسة وقوانين فريق يمام الخير، والالتزام بأخلاقيَات العمل، والمواعيد وغيرها.

2- المسؤولية : المسؤولية الَتي تفرضها عليه مهمته التطوعية والمسؤولية الوطنية، من خلال الإندماج في قضايا وهموم المجتمع والإيجابية، والتفاعل مع احتياجاته.

3- الأمانة : تأدية المتطوِع ما عليه من واجبات على أكمل وجه والحفاظ على ما اؤتمن عليه من أسرار ومعلومات تتعلق بفريق يمام الخير.

4- تقدير قيمة العمل : تثمين العمل، والإحساس بقيمته، والاستمتاع به، واحترام العمل والعاملين.

5- الانتماء : روح الولاء والانتماء للوطن كنتيجة للمشاركة الفعلية في تنميته والرقيِ به.

6- التضحية والإيثار : اختيار العمل التطوعي بدافعٍ شخصيٍ ناتجٍ عن الشعور الداخلي بالمسؤولية، والتضحية بالوقت والجهد من أجل الغير.

7- التعاون : مساعدة الآخرين في إنجاز الأمور التي لا يستطيعون القيام بها لوحدهم؛ حيث إن التعاون ضرورة إنسانيةٌ تعمل على تماسك المجتمع.

أهداف الفريق الخاصة :

1- يهدف إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ في التنمية المستدامة لخدمة الدين والمجتمع والوطن.

2- المشاركة في الأيام العالمية وتفعيلها في المملكة العربية السعودية بشكل احترافي وفق التطبيقات للمسؤولية المجتمعية.

3- تدريب وتأهيل المتطوعين والمتطوعات لممارسة العمل التطوعي بأكثر احترافية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

4- تعزيز روح المشاركة والتعاون والمسؤولية المجتمعية بين أفراد الفريق وقائدة الفريق والمجتمع والوطن.

5- تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأنهم جزء من المجتمع.

6- زيادة فرص التطوع (موارد شبابية) ونثبت ان لدينا شباب وشابات طموحين ولهم مواهب ومهارات عديدة قد اضافوها بصمة للمجتمع وبصمة لهم في أعمالنا التطوعية في عدة مجالات منها الصحية والاجتماعية والإعلامية والترفيهية والاقتصادية والفنية.

7- نطمح لزيادة عدد المتطوعين تحقيقا للرؤية ٢٠٣٠ مليون متطوع.

8- إتاحة الفرص للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية لتمثيل المسؤولية المجتمعية.

تشجيع أطفالنا وغرس فيهم مبادئ العمل التطوعي لما له أثر في نفع هذه البلاد.

أهداف فريق يمام الخير العامة :

1- ترسيخ قيم الدِّين الإسلامي وموروث المجتمع وعرفه القائم على التَّعاضد والتَّكافل الاجتماعي.

2- ترسيخ ثقافة التَّطوُّع وردِّ الجميل للوطن.

3- ربط أهداف الفريق باحتياجات المجتمع ومشكلاته.

4- تعزيز الوعي بالمشاركة المجتمعيَّة النَّشطة والفاعلة.

5- تنمية الحسِّ الاجتماعيِّ والتَّفاعل مع الآخرين.

6- تعميق روح المواطنة وترسيخ قيمها.

7- تعزيز قدرة المتطوع على التَّعامل مع مختلف مشكلات مجتمعه بإسلوبٍ علميٍّ هادف.

8- تنمية روح المسؤوليَّة والالتزام لصالح الوطن.

9- تلبية الاحتياجات النَّفسيَّة والاجتماعيَّة للمتطوع من خلال العمل التَّطوُّعيِّ؛ كتقدير الذَّات، والثِّقة، والشُّعور بالرِّضا، وغيرها.

10- تنمية مهارات المتطوع الفكريَّة والفنيَّة والعلميَّة.

11- مساعدة المتطوع على إبراز مواهبهم وإمكاناتهم واستغلالها استغلالًا مفيدًا.

12- تنمية مهارات العمل من خلال الاحتكاك المباشر ببيئة العمل.

اقسام الفريق

1- رجال

2- نساء

3- اطفال

4- ذوي احتياجات خاصة

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دور إدارة الفريق:

تأخذ المشاركة التطوعية أنماطا مختلفةً لتشمل المشاركة بالخبرة أو الفكر أو الجهد البدنيِ، كما تتسع أشكالها وتتعدد، كالمشاركة في التخطيط أو التنسيق أو التدريب أو التنفيذ، وتتعدد مجالاتها لتشمل المجالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

1- مجال التعليم.

2- مجال الصِحة.

3- الرعاية الاجتماعية.

اختصاصات برنامج العمل التَطوعيِ ومهامه:

تولى إدارة الفريق برنامج العمل التطوعي بفريق يمام الخير إدارة وتخطيط وتقييم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى توجيه طاقات المتطوعين من الجنسين إلى برامج تطوعية مدروسة وموجه تسهم في تنمية المجتمع من ناحية ، وفي بناء شخصية المتطوع وتعزيزها وتأصيل القيم والمبادئ الإسلامية لديه من ناحية أخرى، وذلك من خلال الآتي:

1- نشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخها في المجتمع.

2- تعريف المجتمع ببرنامج العمل التطوعيِ بالفريق وبأهدافه واختصاصاته.

3- إيجاد آليات فاعلة للتواصل مع المجتمع.

4- إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لتفعيل مشاركة المتطوع في الأعمال التطوعية.

5- دراسة حاجات مؤسسات المجتمع لغرض تلبيتها من خلال الأعمال التطوعية.

6- التنسيق مع مؤسسات القطاعين الحكوميِ والخاص الراغبة في استقبال أفراد الفريق للتطوع.

7- توفير فرص تطوعية مناسبة للجميع.

8- تأهيل المتطوِعين وتدريبهم في أساسيات الأمن والسلامة وأساليب التواصل، والعمل ضمن الفريق وغيرها، علاوة على تدريبهم وتوجيههم بالمهام والأعمال التي سيقومون بها.

9- تحديد واجبات المتطوع وحقوقه.

10- تحديد وسائل الإشراف على المتطوِع، وآليات تقييمه من قبل المؤسسة المستقبلة، ومن قبل الفريق.

11- القيام بالدِراسات الميدانية للكشف عن المعوقات والتحدِيات التي تواجهه المتطوع.

12- تحرِي الجودة، وتحسين الخدمات بشكلٍ مستمر ، والاستفادة من خبرات الآخرين في مجال العمل التطوعي.

وفي الختام :

فأن فريق يمام الخير يسعى إلى الرصد المستمر لحاجات المجتمع بغرض التفاعل الاجتماعيِ والثقافي مع المجتمع من أجل المزاوجة المثمرة بين تلك الاحتياجات وقدرات أفراد الفريق في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ومجالات العمل التطوعي كثيرة ومتنوِعة، وينبغى للمتطوع أن يختار ما يتفق مع إمكاناته وقدراته وميوله، ومع ما يحتاجه المجتمع، ومع ما يعتقد بأنه قادر على أن يضيف إليه إضافةً جديدة.

وبذلك تكتمل صورة العمل التطوعي في تناغم وتفاعلٍ منقطع النَّظير مع تطلعات المجتمع.

ومهما يكن من نوع الخدمة التي سيقدِمها المتطوع ومجالاتها، فإن المردود المعنوي والنفسي سيبقى أثره، وسيمتد ليشمل المتطوِع، ومن قدمت له الخدمة التطوعية، ناهيك عن مهارات نمو الشخصية التي سيكتسبها ويطوِرها خلال تطوعه.

قائده الفريق مستشاره التدريب حصه الشهري

جوال

٠٥٧٦٦٧٤٩٥٥

سناب شات

hissa_27

تويتر/انستقرام

http://yamam_al5er

ايميل

[email protected]

رابط التسجيل في فريق يمام الخير على مستوى المملكة العربية السعودية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk84ZFGJ_ 5jOQzKerrnrPFH1BygQTNESgQDN097jLgbgQnA/viewform