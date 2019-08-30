أبل تطرح 3 طرازات جديدة من آي فون 10 سبتمبر المقبل

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أبل تطرح 3 طرازات جديدة من آي فون10 سبتمبر المقبل

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

ينتظر المستخدمون حول العالم موعد إطلاق أجهزة آي فون القادمة التي تطلق 10 سبتمبر المقبل في مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو في الولايات المتحدة الأمريكية.



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وتشير الشائعات والتسريبات إلى أن آبل تكشف عن ثلاثة طرز أخرى من أجهزة آي فون لتحل محل أجهزة iPhone XS وXS Max وXR، ويمكن أن تحتوي الهواتف المحمولة التي تحل محل XS وXS Max (المعروفة باسم Pro) على مجموعة من ثلاث كاميرات في الخلف، وستكون العدسة الأمامية مع خيار الحركة البطيئة 120 FPS، كما ورد أن أجهزة Pro لديها خيار لشحن AirPods لاسلكيًا عن طريق وضع علبة الشحن أعلى الجزء الخلفي.

وسيكون للطرازات الثلاثة نفس دقة الشاشة مثل سابقاتها وتلتزم بمنفذ Lightning بدلًا من التبديل إلى USB-C كما فعلت iPad Pro، وتظهر الهواتف كما لو أنها ستتضمن أحدث معالج A13 وHaptic Touch لاستبدال 3D Touch، ولذلك قد يضطر إلى الانتظار حتى عام 2020 لأجهزة آي فون مع اتصال 5G، وتشتمل الميزات المتوقعة الأخرى على مستشعر Face ID بزاوية أوسع، ومقاومة أفضل للماء وتقنية محطمة محطمة.