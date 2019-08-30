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PES 2020 تصل هواتف أندرويد وآيفون أكتوبر المقبل

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلنت شركة Konami المطورة للعبة كرة القدم الشهيرة PES، مؤخرًا، أن النسخة المحمولة من لعبة محاكاة كرة القدم الخاصة بها ستأتى إلى أجهزة أندرويد وiOS فى أواخر شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق لعبة PES 2020 للكمبيوتر وأجهزة الألعاب المختلفة.



وبحسب موقع phonearena الهندى، فبالإضافة إلى تجديد شراكتها مع FC Barcelona، أعلن الفريق المطور وراء لعبة PES 2020 Mobile عن صفقات جديدة مع العديد من أندية العالم الأكثر إثارة، بما فى ذلك العمالقة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس، الذين يتميّزون حصريًا فى لعبة PES 2020.

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ومن المنتظر أنه بعد شهرين من إطلاقها على أجهزة Android وiOS، ستحصل PES 2020 Mobile على وضع جديد تمامًا عبر الإنترنت يعرف بـMatchday، والذى يتيح للمشجعين المشاركة فى الأحداث التنافسية عبر الإنترنت لكسب مكافآت.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الدقيق لـPES 2020 Mobile فى الأسابيع المقبلة، لكن إذا كنت تمتلك جهاز ألعاب أو كمبيوتر شخصى، فيمكنك الحصول على اللعبة بدءا من 10 سبتمبر.