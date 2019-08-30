شكرا لقرائتكم أميركا تفرض عقوبات على مصرف لبناني متورط بدعم "حزب الله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – "الحياة" | منذ ساعة في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 02:51

أعلن البيت الأبيض امس (الخميس)، عن فرض عقوبات على "جمّال ترست بنك" اللبناني، لصلته بـ"حزب الله" وإيران.



وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعة له على لائحة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة: "إن المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجياً، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء" التي تتخذ من إيران مقراً لها.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب سيغال مندلكر، إن "مؤسسات مالية فاسدة مثل بنك جمّال تراست بنك، تشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان ونظامه المالي".