شكرا لقرائتكم اجتماع سعودي بحريني إماراتي يبحث سبل مواجهة التحديات في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 22:19

اجتمع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم (الخميس)، في المنامة مع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد عبدالعزيز قطان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش.



واستعرض الاجتماع العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الدول الثلاث، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك، بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.

كما تم التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم لدولها وشعوبها.