شكرا لقرائتكم وزير الدفاع اليمني: سنتعامل بحزم ضد أي عمل تخريبي ومحاولات تقويض الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 20:00

أعلن وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق الركن محمد المقدشي، تعليمات رئاسة الجمهورية في بلاده والتي تقضي بالتعامل بحزم ضد أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار وحرف مسار معركة استعادة الدولة، بحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية.



وثمن المقدشي، المواقف الأخوية الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، وجهودهم الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية ووقفتهم الحاسمة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

وشدّد وزير الدفاع اليمني، خلال اجتماع عسكري في محافظة مأرب على رفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة الأخطار والتحديات.

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وقال إن مؤسسة الدفاع في بلاده ملتزمة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي لأي مشاريع فوضوية تستهدف المساس في أمن واستقرار الوطن وسيادته ووحدته والحفاظ على نسيجه الاجتماعي.

وجدد وزير الدفاع اليمني التأكيد على أن القوات المسلحة في بلاده ماضية في استكمال معركة التحرير من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي والدولي خدمة للمخططات الإيرانية الرامية لنشر الفوضى وتصدير الخراب.

وأشار الفريق المقدشي إلى أن المؤسسة العسكرية في بلاده ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وبحسب الوكالة اليمنية، فإن الاجتماع كُرس للاطلاع على مستجدات الأحداث وسير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش اليمني في مختلف الجبهات والميادين.