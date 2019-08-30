شكرا لقرائتكم شكوى فلسطينية ضد فتح هندوراس مكتبا ديبلوماسيا في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 19:12

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار هندوراس فتح مكتب ديبلوماسي في مدينة القدس (أالمحتلة) مرتبط بسفارتها في تل أبيب، وقررت تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هذه الخطوة.



وكانت حكومة هندوراس أعلنت الثلثاء ان الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم بزيارة رسمية إلى اسرائيل لافتتاح "مكتب ديبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس أن زيارة رئيس هندوراس وزوجته تبدأ السبت، موضحة أنه سيفتتح الأحد "مكتبا تجاريا" لبلاده في القدس (المحتلة).

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الديبلوماسية. كما أعلنت "سحب رغبتها في فتح سفارة لها في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا" .

ووفق البيان قررت وزارة الخارجية أيضا "تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980".

Advertisements

ويعتبر قرار مجلس الأمن 478 "القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا"، ويشدد على "عدم إنشاء بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها".

واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس "عدوانا مباشرا" على الشعب الفلسطيني وحقوقه و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها".

وقالت إن قرار هندوراس "لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود".

وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في العاشر من أيلول (سبتمبر) برئاسة العراق وفق البيان، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس.

وأضافت الوزارة أنها قررت أيضا "التوجه للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية طالبة اتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس".

وطلبت الوزارة رسميا في بيانها من الجالية الفلسطينية في هندوراس والتي يبلغ تعدادها أكثر من 100 ألف شخص "رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية والاقتصادية المتاحة".