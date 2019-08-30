شكرا لقرائتكم الزياني يزور مجلس تنظيم الاستثمار والوكالة الإندونيسية لمكافحة الارهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 16:31

زار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم (الخميس)، مقر مجلس تنظيم الاستثمار الإندونيسي في العاصمة جاكرتا.



وأشاد مدير المجلس جوني ساكتي ميير في بداية اللقاء، بما يربط مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا من علاقات صداقة وتعاون وثيقة، وما يبديه الجانبان من حرص واهتمام على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقدم عرضاً للجهود التي يقوم بها المجلس للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في إندونيسيا للمستثمرين المحليين والأجانب، وما تقدمه الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا في مختلف المجالات الاستثمارية.

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وزار الزياني اليوم، مقر الوكالة الإندونيسية لمكافحة الارهاب في جاكرتا. واستعرض نائب رئيس الوكالة أندهيكا كريسنايدهانتو خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الوكالة للقضاء على التنظيمات الإرهابية وقطع تمويلها، وما حققته الوكالة من نجاحات متميزة في هذا المجال بفضل الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها، وجهود التنسيق والتعاون التي تقوم بها مع الجهات والمنظمات المختصة على المستوى الاقليمي والدولي.

وأكد أن إندونيسيا تتمتع بسجل حافل في جهودها ومشاركتها البناءة للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب، وسمعة طيبة عالمياً في ما حققته للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

حضر اللقاءين الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، وعدد من كبار المسؤولين في والكالة والإدارة التنفيذية بالمجلس، والوفد المرافق للأمين العام.