شكرا لقرائتكم فيضانات تودي بحياة 7 أشخاص جنوب المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 16:32

أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة بحياة 7 اشخاص كانوا يحضرون مباراة لكرة القدم في ضواحي مدينة تارودانت في جنوب المغرب، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية وكالة "فرانس برس".



وأوضح المصدر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الاربعاء أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع وهم شاب يبلغ 17 عاماً وستة مسنين.

وتم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله إلى المستشفى، بينما ما زال البحث جاريا عن "شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين"، وفق نفس المصدر.

وقال شاهد عيان في اتصال مع وكالة "فرانس برس" إنّ السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في القرية، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة. وأضاف: "تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم، إنها كارثة"، مشيراً إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم.

وأعرب عن خشيته من أن تكون السيول أودت بحياة ضحايا آخرين في القرى المجاورة.

Advertisements

وأكدت السلطات المحلية أن الضحايا السبعة كانوا من متابعي تلك المباراة، مشيرة إلى فتح تحقيق "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".

وافاد شاهد آخر: "تعرضنا لصدمة كبيرة، ابلغ 64 عاما ولم ارى قط أمطار منهمرة في هذا الشكل". وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مساء اليوم من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء والخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الامطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات اكثر عنفا.

والفيضانات شائعة في المغرب، ففي نهاية تموز (يوليو) الماضي، قتل 15 شخصا اثر انهيار في التربة سبّبته فيضانات في طريق جنوب مراكش.