شكرا لقرائتكم اردوغان: لن نسمح بتأخير الولايات المتحدة المنطقة الآمنة في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انقرة - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 22:11

تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات نُشرت، اليوم الخميس، عدم السماح للولايات المتحدة بتأخير إقامة "منطقة آمنة" شمال سورية.



وكانت أنقرة وواشنطن اتفقتا في وقت سابق هذا الشهر بعد محادثات شاقة، على اقامة منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة مركز للعمليات المشتركة، قالت تركيا في نهاية الأسبوع إنه يعمل "بكامل طاقته".

وقال اردوغان: "لن نسمح بتأخير على غرار ما حصل في منبج. يجب أن تتقدم العملية بسرعة"، وفقا ما نقلت شبكة "سي إن إن-تورك".

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وقال اردوغان "الاتفاق مع الولايات المتحدة نحو إزالة وحدات حماية الشعب من شرق الفرات وإقامة منطقة آمنة، هو الخطوة الصحيحة". وجاءت تصريحات اردوغان بعد عودته من محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إن وحدات حماية الشعب الكردية كانت "تقوم بخدعة في منبج" ولم تنسحب. وكثيرا ما اتهمت تركيا الولايات المتحدة بتأخير تطبيق الاتفاق السابق.

والعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة متوترة بشكل خاص على خلفية الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد، إضافة إلى أسباب أخرى منها عدم تسليم الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

غير أن اردوغان قال إن الدوريات الأميركية - التركية المشتركة ستبدأ "قريبا جدا" في إطار الاتفاق الأخير في شأن شمال سورية. وأكد أن القوات والمدرعات التركية موجودة بالفعل على الحدود. وأضاف: "نحن في موقع يمكننا من القيام بأي شيء في هذه اللحظة".

وهددت تركيا مرارا بإطلاق عملية ثالثة عبر الحدود في سورية ضد وحدات الشعب الكردية، حتى توصلها للاتفاق مع الولايات المتحدة.