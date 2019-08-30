سلطان يوجه بتنفيذ مشاريع تربوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء مدرسة متكاملة متميزة خاصة، في «وشاح» بالمنطقة الوسطى، وستسمى «مدرسة الشارقة النموذجية»، على أن تباشر دائرة الأشغال العامة العمل على تنفيذها فوراً.

كما وجَّه سموه بإنشاء نادٍ للمعلمين، وآخر للمعلمات على طريق نزوى قرب منطقة السيوح، يضم مرافق رياضية ومكتبة، وقاعة للمحاضرات والندوات، والتدريب، وكذلك إنشاء روضتين؛ إحداهما في السيوح، والأخرى في الرحمانية، و10حضانات في خورفكان والمدام والرحمانية وواسط والسيوح.

أعلن ذلك الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، خلال استضافته على الهواء في استوديو برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي القدير محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقال: تلقيت، صباح أمس، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تابع خلاله كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعملية التعليمية، وهذا ما تعودنا عليه من صاحب السمو حاكم الشارقة.. متابعة الأمور بنفسه، فوجه سموه خلال الاتصال بتنفيذ مجموعة من المشاريع التربوية، التي ستكون إضافة كبيرة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للتعليم: وجَّه صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء مدرسة متكاملة خاصة، في مكان متميز بمنطقة «وشاح»، وتم تجهيز خريطة المدرسة في نفس اليوم؛ بعد تلقي التوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة على الفور، ليتم تسليمها لدائرة الأشغال العامة بالإمارة، لتبدأ التنفيذ فوراً؛ وذلك نظراً لحاجة المنطقة الوسطى إلى مدرسة خاصة متميزة، فالكثير من الناس يرسلون أبناءهم إلى مدارس بمدينة الشارقة، مما يعرض الأطفال إلى مخاطر الطريق، وعناء المسافة الطويلة؛ لذا جاء التوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة؛ حرصاً منه على مصلحة وسلامة الطلبة والطالبات.

وتابع د. سعيد مصبح الكعبي: ووجَّه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء مشروع آخر، كان يعد حلماً للمعلمين والمعلمات، وحقَّقه سموه بتوجيهه الكريم، وهو ناد للمعلمين، وآخر للمعلمات، فعندما اقترحنا على سموه تقسيم الأيام في النادي بين المعلمين والمعلمات، وجه سموه بإنشاء ناد آخر مستقل للمعلمات على طريق نزوى مباشرة، قرب منطقة السيوح، وطريق خورفكان؛ حيث إن النادي سيكون في موقع يتوسط المناطق، ليستفيد منه معلمو الشارقة وكلباء وخورفكان، والأرض المخصصة للمشروع مساحتها (500 500X) متر مربع، وسيضم النادي مرافق رياضية ومكتبة، وقاعة للمحاضرات والندوات، والتدريب، وسنوفر بإذن الله كل ما يحتاج إليه المعلم.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للتعليم: وجه صاحب السمو حاكم الشارقة أيضاً بإنشاء روضتين، إحداهما في منطقة «السيوح»، والأخرى ب«الرحمانية»، وهذه أول تجربة في الرياض لنصعد بالخدمات، ووجَّه سموه بإنشاء 10 حضانات، في المناطق التالية: خورفكان، المدام، الرحمانية، واسط، والسيوح، علماً بأن العدد الإجمالي للحضانات الموجودة الآن في الشارقة 29 حضانة، وقد بدأنا في بناء 10 حضانات، وبذلك سيصبح عدد الحضانات في الإمارة 39 حضانة، ونحن نعمل مع دائرة الأشغال؛ لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في إنشاء 66 حضانة في الإمارة.