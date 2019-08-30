حرف يدوية وألعاب قديمة في القرية التراثية الإماراتية بـ «سوق عكاظ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف جناح الإمارات في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ المقامة فعالياته في موقعه التاريخي بمدينة الطائف بالسعودية «القرية التراثية الإماراتية» والتي تقدم لوحات تاريخية بانورامية مستوحاة من الطراز المعماري والنمط الاجتماعي للأحياء الشعبية القديمة.

تعرض القرية مجموعة متنوعة من مصنوعات الحرف اليدوية التي أبدعتها بحرفية عالية أنامل الأسر المنتجة الإماراتية، وتضم منتجات سعف النخيل، والأزياء المحلية مثل الكندورة النسائية والرجالية والبرقع، والتحف وزينة المنازل مثل المباخر والمنسوجات الزخرفية، وكذلك العطور والدخون المصنوعة والمركبة محلياً، وغيرها من المصنوعات والمنتجات الإماراتية التراثية التي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا.

وللسيدات نصيب وافر من روعة الاستقبال وتتاح لهم فرصة التعرف إلى مواد الزينة الإماراتية التقليدية وتجربة جلسات نقوش الحناء، بالإضافة إلى عرض الحلي الإماراتية بأشكالها وتصاميمها المبهرة والمميزة. تنتشر مظاهر البهجة والسرور بين جنبات جناح الإمارات في المهرجان عبر مجموعات من الأطفال الذين يمارسون الألعاب القديمة التي تعكس مختلف بيئات مجتمع دولة الإمارات سواء الساحلية الحضرية أو البدوية الصحراوية وكذلك الجبلية.