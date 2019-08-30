شكرا لقرائتكم خبر عن شرح التراث بنظرية القطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

لك أن تسأل القلم: ماذا عن شطر بيت أبي الطيب الذي ذكرته في «مفارقات إحياء التراث»؟ هل هكذا يكون شرح الميراث الثقافي بكلمتين؟ أنت حقاً تربية المناهج القديمة التي تشرح الشعر بإعراب الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، والتمييز والحال؛ لهذا ظل التراث على تلك الحال، وكنا نتوهم أن دوام الحال من المحال.

عملية تحليل التراث لها مستويان متباينان تماماً، ولكن بينهما ممرات خلفية متشاركة؛ لأن الغاية هي تنوير الجماهير العريضة في الشعوب. المستوى الأول هو مناهج اللغة العربية وآدابها، فوظيفة المدرسين هي أن يطبقوا نظرية القطار (مع ذكر المصدر فالملكية الفكرية تعود إلى القلم)، وهي أن القطار واحد، ولكنه يسير على خطين متوازيين.

يكون الشرح بتقديم رؤية الشاعر ومقصوده في إطار ظروف عصره، وعلوم زمانه ووسائله. الخط الموازي هو: ما هي طرائق فهمنا نحن لنص الشاعر بنقل مضامينه إلى ظروف عصرنا وعلومه وأدواته. حين يقول المتنبي: «أقوى الممالك ما يبنى على الأسلِ»، فإن سيوفه ورماحه وكنانته، تصبح عندنا: الصناعات الحربية بكل ثقيلها وخفيفها، براً وبحراً وجواً، أعلى درجات التدريب العسكري، مع المعرفة النووية، وقمة السيطرة المعلوماتية.

قبل الشرح نذكر المستوى الآخر الموازي لمناهج التعليم، وهو مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية أيضاً، يجب أن تستمد القوة المعنوية من ميراثها. تأمل بناء الصين مفاهيمها للحضارة الحديثة على الأسس الكنفوشيوسية. مفتاح قول المتنبي يكمن في فعل «يُبنى». أنت لا تقيم الدولة على السلاح فتجعل قيمة وجودك في الحرب والقتل والتدمير والتشريد مثل «إسرائيل» وحاميتها، لكن السلاح عندك يعني بناء القوة في جميع المجالات، لضمان الأمن في كل الميادين؛ الأمن التعليمي الرفيع، والأمن السكني والأمن الغذائي، والأمن العلمي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي، والأمن في الرأي والفكر والتعبير.

كل هذه وغيرها أسلحة، لكنها تحتاج بدورها إلى حمايتها بالأسلحة الحربية، لكي لا تتجرأ الذئاب فتقتحم أسوارك في ليلة غادرة.

لزوم ما يلزم: النتيجة البديهية: مقصود الشاعر الاستراتيجي المتنبي في عصرنا بناء دولة على كل أسلحة العلوم والمعارف والتنمية الشاملة، لا بناء ثكنة بالدبابات وحدها.

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