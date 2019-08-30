مركز واسط للأراضي الرطبة يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مركز واسط للأراضي الرطبة بالشارقة، بجائزة الآغا خان للعمارة، لدورة عام 2019، إلى جانب 5 مشاريع أخرى، وهي واحدة من أهم جوائز العمارة في العالم. تبلغ قيمة الجائزة مليون دولار وتوزع على المشاريع الفائزة.

جاء ذلك خلال احتفال في كرملين قازان بروسيا. ويسهم مركز واسط للأراضي الرطبة، في تحويل الأرضي القاحلة إلى رطبة، ويعمل كمحفز للتنوع البيولوجي والتعليم البيئي. وإضافة لكونه استعاد نظامه البيئي الأصلي، أثبت أنه مكان متميّز يمكّن الزائرين من التعرف إلى الطبيعة.

ومن البحرين فاز مشروع إحیاء مدينة المحرّق، ويسلط الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في موقع التراث العالمي. ومن فلسطين تم اختيار المتحف الفلسطيني في بير زيت، والذي يتوِّج تلة مدرجات تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهو حاصل على شهادة «الريادة الذهبية» في الطاقة والتصميم البيئي بسبب اعتماده تقنيات البناء المستدامة. واستوحيت الأشكال المتعرجة لعمارة المتحف والحدائق الموجودة في التلال من التراسات الزراعية المحيطة، ما يؤكد الارتباط بالأرض والتراث الفلسطيني.

وفاز من بنجلاديش مشروع «أركاديا» التعليمي، جنوب كنارشور، وهو عبارة عن هيكل لوحدات برمائية، يضم مدرسة تحضيرية، ومكاناً لسكن الطلاب، ودار حضانة ومركزاً للتدريب المهني، ويأخذ المشروع مقاربة جديدة لموقع نهري غالباً ما تغمره المياه لمدة خمسة أشهر من كل عام. وبدلاً من تعطيل النظام الإيكولوجي لإنشاء تلة للبناء، تم ابتكار حل يتمثل في إنشاء بنية برمائية يمكن أن تستند إلى الأرض أو تطفو على الماء، اعتماداً على الظروف الموسمية.

وجاء في القائمة برنامج تنمية الأماكن العامة في جمهورية تتارستان، وهو عمل على تحسين 328 مكاناً عاماً، ويسعى لمواجهة الميل نحو الملكية الخاصة، عبر إعادة تركيز الأولويات على المساحات العامة ذات الجودة العالية لشعب تتارستان، وأصبح نموذجاً في جميع أنحاء الاتحاد الروسي. ومن السنغال فاز مبنى محاضرات جامعة علیون دیوب في بامبي، وهو عبارة عن مظلة سقف مزدوجة وكبيرة تؤمن الحماية من أشعة الشمس وتسمح بدخول الهواء. وعبر استخدام تقنيات البناء المألوفة محلياً واتّباع مبادئ الاستدامة، نجح المشروع في جعل تكاليف ومتطلبات الصيانة معقولة إلى الحد الأدنى، مع الاستمرار في إصدار بيان معماري جريء.