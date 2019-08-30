«الانتقالي» يدحر «الإخوان» من زنجبار ويؤمن كامل عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

استعادت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، سيطرتها مجدداً على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوبي اليمن، بعد سيطرتها على مدينة جعار في المحافظة ذاتها، وذلك عقب ساعات من إحكام قوات المجلس أيضاً سيطرتها على كافة مديريات محافظة عدن، وإحباطها محاولة سيطرة قوات حزب «الإصلاح الإخواني» على عدن، في حين رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود السعودية للحوار في جدة وحل الأزمة بين طرفي النزاع في جنوبي اليمن، معرباً عن قلقه من التصعيد الدائر في عدن وشبوة، في حين شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، كما دان المجلس بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في السعودية.

وجاءت سيطرة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على عدن وأجزاء كبيرة من أبين، إثر استقدامها تعزيزات ضخمة لقوات من مناطق ومدن عدة جنوبية، وذلك للمشاركة في عملية استعادة السيطرة على المناطق والمدن التي خسرتها مؤخراً وتأمينها، وتثبيت الاستقرار فيها.

وبالتزامن، انتشرت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ومداخلها والطرق المؤدية إلى عدن وأبين، وذلك لتعزيز الاستقرار الأمني والتصدي لأي محاولات أو تقدم معادي من قوات جماعة «الإخوان» المنضوية في قوات الحكومة اليمنية.

Advertisements

ووصلت قوات اللواء الثالث دعم وإسناد بقيادة نبيل المشوشي إلى عدن، قادمة من جبهة الساحل الغربي، كما وصلت تعزيزات كبيرة من الضالع ولحج إلى عدن، معززة بجميع أنواع الأسلحة والعربات العسكرية، لمساندة القوات الجنوبية ضد محاولة قوات حكومة الشرعية السيطرة على عدن. وأجبرت قوات الحزام، القوات «الإخوانية» من مقاتلين وعربات مسلحة على التراجع والفرار من جعار وزنجبار باتجاه مناطق أخرى مثل: شقرة في أبين ومحافظة شبوة، بعدما كبدتها خسائر بالأرواح والعتاد العسكري.

وقامت قوات الحزام الأمني بعمليات تمشيط دقيقة لأحياء في عدن وزنجبار وجعار، تعاملت خلالها مع الخلايا النائمة التي حاولت إسقاط عدن بيد قوات «الإخوان»، وتم إلقاء القبض على عدد من العناصر المطلوبة.

وذكرت مصادر أن قوات الإصلاح، شنت عمليات نهب واسعة طالت المرافق الحكومية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد أن تكبدت خسائر في صفوفها. وكانت قوات الحزام الأمني، أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة، ابتداء من مساء الأربعاء، كما أعلنت الأحكام العرفية العسكرية، ودعت كافة المتورطين في الأحداث التي شهدتها عدن إلى تسليم أنفسهم فوراً تجنباً للأحكام العسكرية القاسية. وكانت قوات الحزام الأمني، قد أعلنت، أمس، سيطرتها على كامل مديريات محافظة عدن وتأمين مداخلها، بينما تتواصل عمليات تمشيط في المدينة. وأضافت المصادر أن قوات الحزام الأمني، تعاملت مع الخارجين عن القانون، لاسيما بعد شكاوى المواطنين بشأن وقوع أعمال سرقة طالت ممتلكاتهم.

وتكشف التحركات العسكرية في عدن، المخططات التي يحاول حزب «الإصلاح الإخواني»، فرضها على أرض اليمن، في مسعى منه لتقويض جهود التهدئة، التي يرعاها التحالف العربي، من خلال التصعيد في محافظات الجنوب، وتحويل البوصلة عن معارك تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي. لكن قوات اللواء الثالث المساندة لألوية العمالقة، تصدرت عناوين الخريطة اليمنية بوصولها إلى مشارف مدينة عدن من الجهة الغربية، قادمة من الساحل الغربي في مهمة أساسية للمشاركة في تأمين عدن، وتثبيت استقرارها.

وإلى جانب قوات اللواء الثالث، المساندة لقوات العمالقة، تسهم في عمليات تأمين عدن تعزيزات كبيرة أخرى، وصلت المدينة قادمة من عدد من المناطق في محافظتي لحج والضالع.