العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، (قوات شيعية مؤيدة للحكومة)، الخميس، أن قوات عراقية تمكنت من قتل أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقالت الهيئة في بيان إن "قوة من اللواء 18 (تابعة للحشد) تمكنت خلال عملية نوعية من قتلِ الإرهابي المدعو عبد السلام حمد حمود الملقب أبو نور الذي يشغل منصب ما يسمى بوالي بغداد بتنظيم داعش".
وأضاف البيان، أنه "تم اعتقال ستةٍ من أفرادِ حمايتِهِ وإصابة معاونهِ قبل أن يفجر نفسه".
وأوضح البيان أنه تم "إرسال جثث القتلى إلى قيادة العملياتِ المشتركة (تابعة للجيش)، لفحصها وتأكيدِ هويات المقتولين وبعد التحقيق واعتراف الإرهابيين المعتقلين تبين أن من بين القتلى ما يسمى والي بغداد".
وحتى الساعة 21.55 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من الجيش العراقي بخصوص مقتل أبو نور.
وبدأ تنظيم "داعش" مؤخرا شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).
ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحشد الشعبي": مقتل قيادي بـ"داعش" غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.