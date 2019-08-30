عدن بقبضة "الانتقالي".. الحكومة تتجه لمجلس الأمن وهادي يهاجم الإمارات

اليمن/ مراسلون/ الخليج 365

لم تكد تمر 24 ساعة على سيطرة قوات الحكومة اليمنية على مؤسسات حيوية بالعاصمة المؤقتة عدن، حتى أكدت مصادر محلية متطابقة وشهود عيان، الخميس، أن المدينة باتت بأكملها، من جديد، تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

يأتي ذلك فيما هاجم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الإمارات، وقال إنها "استغلت الظروف الحالية التي تمر بها اليمن، ولن نسمح لها بتقسيم البلاد"، بينما طالبت حكومته مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة حول ما أسمته "القصف السافر" الذي قامت به أبوظبي ضد قواتها في عدن.

ووسط صمت من التحالف العربي وكذا السعودية التي تقوده، أقرت الإمارات بشن ضربات جوية جنوبي اليمن، زاعمة أنها ضد "مجموعات مسلحة استهدفت قوات التحالف".

** بداية السيطرة

مع سطوع شمس الخميس، قال مصدر حكومي يمني، إن معظم أحياء مدينة عدن سقطت، في أيدي قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ومع ساعات الظهيرة بدأت الأنباء تتوارد حول سقوط كامل المدينة بيد المجلس الانتقالي، وفق مصادر ميدانية متطابقة.

تلك المصادر أوضحت للأناضول، أن سيطرة قوات الانتقالي على عدن جاء بعد مواجهات مع جيوب للمقاومة المؤيدة للحكومة اليمنية.

وأشارت المصادر، إلى أن إسناد الطيران الإماراتي للانفصاليين، ظهر الخميس، بقصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية على تخوم عدن، سهل سيطرة قوات الانتقالي على المدينة، وتصفية ما تبقى من جيوب المقاومة.

وبعد ظهر الخميس أيضا، سقطت مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، بيد قوات "الانتقالي"، بعد يوم واحد من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وفور تلك التطورات، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جراء غارة جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتي عدن وأبين، جنوبي البلاد.

وحمّل محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية، في تغريدات على موقع الوزارة، الإمارات مسؤولية قصف القوات الحكومية.

وعلى غرار الخارجية، أدانت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، القصف الإماراتي الذي تعرضت له قواتها في المنطقة الواقعة بين أبين وعدن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

فيما اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على تويتر، القصف الجوي الذي نفذته طائرات إماراتية على القوات الحكومية بمحافظات جنوبية، "يظهر عدم تقبل أبو ظبي لجهود الحكومة في استعادة مؤسساتها الشرعية".

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بينما قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن الطائرات الإماراتية الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شنت 15 غارة استهدفت الجيش في عدن، وزنجبار، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل أغلبهم عسكريين.

وقدمت هيئة الأركان اليمنية، في بيان، حصيلة جديدة، عندما أدانت القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في عدن وضواحيها وزنجبار، مشيرة أنه أسفر عن سقوط 300 قتيل وجريح من عناصر الجيش.

وأهاب البيان، بـ"القيادة السياسية والعسكرية والحكومة والتحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بمحاسبة المتسببين في ذلك، والذين وصفتهم بالمستهترين بدماء أبناء اليمن".

وأيدت رئاسة الأركان طلب الحكومة "وقف دولة الإمارات لكافة الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون".

ومع توالي البيانات اليمنية، خرجت الإمارات عن صمتها ليل الخميس، وأقرت في بيان، بشن ضربات جوية، جنوبي اليمن، لكنها بررت ذلك بأنها "استهدفت مجموعات مسلحة ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن".

** هادي يهاجم الإمارات بشدة

وعقب صدور البيان الإماراتي مباشرة، هاجم الرئيس اليمني، أبوظبي بشدة، في بيان له، قال فيه إن انقلاب "الانتقالي" تم بدعم وتخطيط الإمارات.

وأضاف أن "الإمارات استغلت الظروف الحالية التي تمر بها اليمن ولن نسمح لها بتقسيم البلاد"، مضيفا: "قوات الجيش اسنحيت بعد استهدافها من قبل طيران الإمارات".

ودعا هادي، "الأشقاء في السعودية إلى التدخل لوقف الهجوم السافر والقصف الجوي الذي تشنه طائرات العابثين ضد قواتنا المسلحة".

**جلسة لمجلس الأمن

بدورها، طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن عقد جلسة حول ما أسمته "القصف السافر" الذي قامت به الإمارات ضد قواتها في عدن، وذلك في تغريدة على حساب الخارجية اليمية بـ"تويتر".

كما جددت الحكومة اليمنية طلبها من الرئيس هادي، توجيه رسالة إلى السعودية لمطالبتها بإنهاء دور الإمارات في التحالف، وفق المصدر ذاته.

ومع كل هذه التطورات، التزم التحالف العربي وكذا السعودية التي تقوده، الصمت حتى الساعة 21.00 ت.غ من مساء الخميس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.