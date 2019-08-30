أردوغان: مصممون على دحر المكائد شمالي سوريا والعراق وشرقي المتوسط

أنقرة / الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده مصممة على دحر المكائد التي تحاك ضدها شمالي سوريا والعراق وشرقي حوض المتوسط.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى الــ97 لـ"عيد النصر" الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وشدد أن تركيا لن تسمح أبدا بالاستيلاء على حقوق شعبها والقبارصة الأتراك.

وقال إن حكومته ستواصل كفاحها مستلهمة عزيمتها من النصر العظيم من أجل المضي قدما بتركيا إلى مستقبل أكثر إشراقا ورفاهية.

وأكد أردوغان أن الشعب التركي على استعداد لإظهار نفس التضحيات والشجاعة من أجل وطنه الذي يعتز به من أجل استقلاله ومستقبله.

وأضاف أن "نضال القوات المسلحة التركية للدفاع عن وحدة تركيا داخل وخارج حدودها، هو أوضح دليل على ذلك".

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وأشار أردوغان إلى أن نصر 30 أغسطس، حلقة من حلقات السلسلة الذهبية لتاريخ الشعب التركي.

وأعرب الرئيس التركي عن تقديره الكبير للقائد العام، مصطفى كمال أتاتورك قائد حرب الاستقلال، ولأعضاء مجلس الأمة وجنود الجيش التركي البطل، ومتمنيا الرحمة لهم في هذا المناسبة على هذا النصر المؤزر.

وتابع "مع هذا النصر الملحمي الذي تحقق في 30 أغسطس، مزقت أمتنا قميص العبودية الذي حيك لها، وأعلن بلدنا للعالم أنه لن يتنازل عن استقلاله بأي ثمن كان".

وبيّن أن النصر العظيم، جاء ببشارة قيامة جمهورية تركيا آخر دولة للشعب التركي، وأن النصر يجسد قيامة الشعب التركي مجددا.

وأعرب أردوغان عن ثقته بتتويج مسيرة نضال تركيا بالنصر، بدعم الأصدقاء الواثقين بقدراتها، وفطنة الشعب التركي، ودعوات الأشقاء.

و"عيد النصر" يوم وطني في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية.

وفيه تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، في 30 أغسطس / آب 1922.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.