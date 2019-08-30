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شاهد .. شاب يمني يحول الإطارات المستعملة إلى قطع أثاث فريدة ومميزة
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
إستطاع شاب يمني مبدع أن يستغل الإطارات المستعملة لتشكيل قطع أثاث فريدة ومميزة، تحظى بإعجاب الناس .
ويظهر في الفيديو الذي بثته صحيفة الإندبندنت في نسخة العربية على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، كيف يقوم الشاب اليمني بإعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة والتالفة بمساعدة آخرين لتشكيل وصنع أثاث يمكن إستخدامه في ساحات المنازل .
وأثار الفيديو إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذي سارعوا إلى نشره والإشادة بإبداع الشاب .
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