Advertisements

ستة أطعمة تجعلكي تتمتعين بشعر صحي وجذاب

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

تعاني العديد من البنات والسيدات من مشاكل الشعر وتضطر في الكثير من الأحيان اللجوء للوصفات والتركيبات الكيميائية ولكن هل هناك طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر؟



الجواب نعم! لقد وجدت الأبحاث والدراسات العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد شعرك بالفعل على النمو ، وهنا ستة من تلك الأطعمة.

1- الخضروات الورقية

من المحتمل أن يُطلب منك أكل الخضروات ، وعليك حقًا الانتباه إلى هذه النصيحة. حيث توفر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت جرعة صحية من الحديد وهو معدن ضروري لخلايا الشعر الصحية. فقد ربطت الأبحاث بين نقص الحديد وفقدان الشعر لأن انخفاض الحديد هو مؤشر على أن الأكسجين والمواد المغذية لا تنتقل إلى جذور الشعر والبصيلات. هذا يمكن أن يمنع الشعر من النمو أو يجعل الشعرة الذي تنمو ضعيفة جدًا.

2- الفواكه الحمضيه

Advertisements

البرتقال والليمون والجريب فروت كلها أمثلة على الحمضيات المليئة بفيتامين C الرائع. ففيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء مما يجعله رائعًا بالنسبة لأشياء أخرى مثل امتصاص العناصر الغذائية المهمة الأخرى كالحديد. كما أنه يبني الكولاجين الضروري لنمو الشعر لأنه يحافظ على قوته من الجذورحتى الأطراف.

3- البطاطا الحلوة

من أجل أن تعمل الأنسجة وينمو الشعر بشكل سريع تحتاج إلى فيتامين (أ) .تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من فيتامين (أ) حيث توفر أكثر من أربعة أضعاف المدخول اليومي الموصى به.

4- البيض البروتين هو عنصر هام ضمان نمو شعر صحي ببساطة لأن الشعر مصنوع من البروتين. والكيراتين داخل كل خصلة من الشعر ، مما يجعل من المهم للغاية الحفاظ على جرعة صحية من البروتين في نظامك الغذائي. ويحتوي البيض يحتوي على 6-7 غرامات من البروتين في كل بيضة لمساعدة شعرك على النمو بمعدل قوي وصحي.

5- الأفوكادو

يعمل الأفوكادو بشكل مثير للدهشة في تحسين الشعر الجاف.حيث يحتوي هذا الثمر الممتاز على فيتامينات أ ، د ، هـ ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية والمغنيسيوم وحمض الفوليك والنحاس والحديد. يساعد فيتامين (هـ) على وجه الخصوص على تحسين الدورة الدموية اللازمة لبصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر الصحي. أثناء تناول هذه الثمار الناعمة اللذيذة في السلطة ، العصائر، والصلصات يمنحك الفوائد التي تحتاجها ، يمكن وضع زيت الأفوكادو مباشرة على الشعر ، وهو رائع أيضًا.

6. المكسرات والبذور الأحماض الدهنية أوميغا 3 لها فائدة كبيرة لشعرك ، وخاصة في إضافة السمك. لسوء الحظ ، لا يستطيع جسمك إنتاج هذه الدهون الصحية ، تحتاج إلى البحث عن مصادر خارجية وإضافتها لنظامك الغذائي. لحسن الحظ ، فإن المكسرات والبذور مثل اللوز والكاجو والجوز مليئة بهذه الدهون الصحية ، وهي صالحة للأكل ولذيذة تمامًا. وتحتوي المكسرات أيضًا على فيتامين (د) ، الذي وجد أنه يساعد في إنشاء بصيلات جديدة حيث يمكن أن ينمو شعرًا جديدًا كثيفًا وسميكًا وقويًا .