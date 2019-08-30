شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحرر مناطق وقرى واسعة فى محيط مدينة حرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، أنها تخوض بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

وأكد المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى، أن قواته تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى محيط مدينة حرض الحدودية، موضحا أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة فى محيط مدينة حرض، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين، مشددا على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية.