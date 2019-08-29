الان تتابع تركي آل الشيخ يدعو الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الترفيه #استثمر_في_الترفيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تحرص على إقامة العروض الترفيهية المختلفة في معارضها ومؤتمراتها إلى المشاركة والاستثمار في قطاع الترفيه عبر خدمات التراخيص الميسرة والمسهلة.

وكتب على “تويتر”: “كل من لديه مطعم أو مكان ويريد إقامة عروض ترفيهية فيه ونشر البهجة والفرحة فيه وإسعاد مختلف فئات المجتمع السعودي أدعوه للاستفادة من خدمات التراخيص الجديدة والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي للمملكة”.

وأضاف: “نشاط تنظيم وإدارة الحشود وبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية يساهم بشكل كبير في خلق فرص وظيفية متعددة لشبابنا وبناتنا، لهذا نعمل جاهدين على دعمهم في كل ما يحتاجوه في سبيل إنجاح مشاريعهم الترفيهية”.

وتابع: “انطلاقاً من حرص حكومتنا الرشيدة على تقديم الدعم اللازم للمنشآت المتوسطة والصغيرة بهدف المساهمة في زيادة الناتج المحلي سنوياً، أدعو جميع أصحاب المؤسسات للاستفادة من خدمات التراخيص الجديدة في تطوير أعمالهم وخططهم الترفيهية”.

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وأشار إلى أن نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال ومُلّاك الشركات من المهتمين بمجال الترفيه والشغوفين بصناعته وتطويره في المملكة، يشاركون في المعرض التعريفي بإطلاق خدمات التراخيص الجديدة التي دشنتها #هيئة_الترفيه تحت شعار #استثمر_في_الترفيه.

وقال: “أصحاب المراكز الترفيهية ومنظمو الفعاليات هم شركاء اقتصاديين مهمين في تعزيز الجوانب الاستثمارية للقطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 في توفير خيارات ترفيهية متنوعة لكافة فئات المجتمع”.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين ومُلّاك المدن والمرافق الترفيهي للمشاركة معنا في صناعة قطاع اقتصادي قوي عن طريق الاستفادة من خدمات التراخيص الجديدة التي أصدرتها #هيئة_الترفيه.

وكتب: “مجالات متنوعة ومتميزة تقدمها خدمات التراخيص الجديدة تهدف إلى تنوع مداخيل الاستثمار المحلي والأجنبي للقطاع، وهي فرصة ثمينة للراغبين والمهتمين في قطاع الترفيه من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لمشاركتنا صناعة قطاع نموذجي بمعايير عالمية”.

وقال: “وضع الضوابط للاستثمار في قطاع الترفيه وتحديد الآليات الميسرة، يساهم بشكل كبير في تنظيم وإدارة العمليات الاقتصادية والتنموية ويحقق أعلى النتائج في الجودة لكل ما يقدم لشعب المملكة الغالي”.