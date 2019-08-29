واشنطن تفرض عقوبات على بنك لبناني لدعمه حزب الله

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة:
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تستمر في استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل وتقديم الدعم لـ"حزب الله"، خلال عملها عن كثب مع البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى التي تعمل على الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي في لبنان.
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