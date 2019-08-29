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وبحسب موقع "يني شفق"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة عازمة على عدم السماح بحصول ممطالة أو مراوغة فيما يتعلق بالاتفاق التركي الأمريكي حول شرق الفرات.
© AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein
وحول الأزمة السورية، أكد أردوغان أن تركيا تدعم الحل السياسي في سوريا، وقال: ""نواصل أعمالنا نحو إيجاد حل سياسي في سوريا، ونولي أهمية كبيرة لأن تتشكل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا وأن تبدأ عملها على الفور".
وبخصوص النقاط التركية الـ 12 في سوريا، شدد الرئيس التركي أن تلك النقاط تقوم بعمل مهم لتطبيق اتفاق خفض التصعيد، وأن على هذه النقط مدوامة عملها دون عوائق، مضيفًا "سنتناول هذا أيضًا خلال القمة الثلاثية في أنقرة مع السيد بوتين وروحاني في السادس عشر من أيلول/سبتمبر القادم".
وبخصوص الوضع في محافظة إدلب شمالي سوريا، قال أردوغان أنّ "الأولوية في هذه المرحلة هي تطبيق ما تم الاتفاق عليه في أستانا من حيث اعتبار إدلب منطقة خفض التصعيد"، وأشار إلى "ضرورة توقف عملية الجيش السوري"، الأمر الذي طرحه أردوغان أمام بوتين.
كانت هذه تفاصيل خبر حول شرق الفرات ونقاط المراقبة التركية... أردوغان يعلق على الوضع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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