دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تستعرض مجموعة من منتجاتها القادمة في معرض IFA للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق معرض IFA للعام 2019 خلال شهر سبتمبر المقبل من مدينة برلين، وشركة لينوفو هي واحدة من الشركات المقرر أن تقدم مجموعة جديدة من منتجات الشركة خلال فعاليات المؤتمر، على أن تشمل هذه المنتجات الشاشات الجديدة، وأجهزة الحاسب المحمول، وأيضاً الأجهزة اللوحية إلى جانب أجهزة الحاسب الكل في واحد.

وتستعد لينوفو لإطلاق اثنان من أجهزة حاسب IdeaPad المحمولة بحجم 13 إنش في الشاشة، وبنظام تشغيل Windows 10، على أن تضم هذه الأجهزة الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع ترقية في الذاكرة العشوائية التي تصل إلى 16 جيجا بايت رام.

كما يضم الإصدار الأعلى من جهاز S540 تقنية الشحن السريع، و Cortana، وأيضاً مساعد Alexa الإفتراضي، مع صوتيات Dolby، ومستشعر IR للحركة في الكاميرة، مع ميزة التسجيل في الأجهزة دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

أيضاً يأتي جهاز S540 بميزة Lenovo Q للتحكم التي تعمل بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي للتعلم الآلي، حيث يمكن لهذه التقنية أن تدعم مراقبة المهام التي تعمل على الشاشة الخلفية للجهاز، مع دعم إدراك حرارة الجهاز للتحكم في سرعة المروحة لتبريد الجهاز، مع إدارة البطارية بشكل فعال أكثر.

ومن المتوقع أن تدعم هذه المميزات في الجهاز آداء أقل ضوضاء في مشاهدة محتوى الأفلام، مع إستجابة أسرع في إنشاء المحتوى، حيث تنطلق هذه الإصدارات بسعر يبدأ من 1000 دولار، على أن يصل إلى الأسواق في أكتوبر.

كما تستعد لينوفو أيضاً لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزة Chromebook التي تدعم التسجيل بحساب المستخدم في جوجل، مع جهاز Lenovo Chromebook C340، حيث يتميز الجهاز بتصميم متحول 2 في 1 يدعم الإنحناء حتى 360 درجة، كما يتميز بشاشة بحجم 11 إنش تصل إلى نموذج مميز بحجم 15 إنش في الشاشة.

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ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة بسعر يبدأ من 290 دولار والذي ينطلق في شهر سبتمبر، وحتى 430 دولار والذي ينطلق للأسواق خلال شهر أكتوبر، كما يأتي إصدار بخاصية اللمس في الشاشة بحجم 14 إنش بسعر 340 دولار، حيث يدعم الإنحناء حتى 360 درجة، ويدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

أيضاً من بين إصدارات لينوفو المرتقبة من أجهزة M7 وM8 اللوحية، التي تأتي بنماذج WiFi أو نماذج تدعم الإتصال بشبكات LTE، مع أنماط مخصصة للأطفال، ودعم 12 ساعة من تشغيل الفيديو، وتبدأ من سعر 90 دولار، على أن تتوفر الأجهزة بدءاً من شهر أكتوبر.

كما تقدم لينوفو في فعاليات IFA 2019 اثنان من الشاشات الجديدة، منها شاشة L28u فئة IPS بحجم 28 إنش، ودقة عرض 4K، بزوايا عرض واسعة، بتصميم مقاوم للتوهج، وحواف نحيفة جداً وسعر 300 دولار، حيث تتوفر في شهر نوفمبر، كما تأتي شاشة الألعاب G34w بتصميم منحني وحجم 34 إنش في الشاشة، بإنحناء 1500R، وزوايا عرض واسعة، وأبعاد 21:9، مع معدل تحديث 144Hz.

جهاز IdeaCentre A540 هو حاسب مكتبي الكل في واحد، بنظام Windows 10، مع الجيل التاسع من معالجات إنتل مع معالج Core i7، وكرت شاشة AMD Radeon RX560، وجودة عرض QHD، ومكبرات صوتية Dolby.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بحجم 24 أو 27 إنش في الشاشة، مع خاصية اللمس في الشاشة في 10 نقطة، حيث يتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 800 دولار خلال شهر سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تستعرض مجموعة من منتجاتها القادمة في معرض IFA للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.