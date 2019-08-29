شكرا لقرائتكم خبر عن تراث إماراتى مميز فى حى العرب بمهرجان سوق عكاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم القرية التراثية الإماراتية في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ المقامة فعالياته حالياً في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ألوان من الأطباق الرئيسية الإماراتية والحلويات والمشروبات التقليدية، ويمكن لزوار القرية التراثية الإطلاع على تاريخ المطبخ الإماراتي الذي نجح على مر العصور في تكوين قائمة طويلة ومتنوعة من الأطباق الرئيسية والفرعية والحلويات. ويمتلك المطبخ الإماراتي تاريخاً عريقاً ومشتركاً مع محيطه الخليجي العربي وذلك على الرغم من وجود تلك اللمسات النهائية التي تميز الطبق الإماراتي عن غيره من الأطباق المماثلة له في دول مجلس التعاون أو خارج حدود شبه الجزيرة العربية، حسبما أورد بيان لوزارة الثقافة الإماراتية.

وتعكس المأكولات والمشروبات المقدمة في القرية التراثية في جناح دولة الإمارات بمهرجان سوق عكاظ تأثير الموقع الجغرافي لدولة الإمارات منذ القدم على تنوع مذاقات المطبخ الإمارتي عبر البهارات المتعددة، إلا أن المطبخ الإماراتي يمتلك العديد من الأطباق الأصلية التي أبدعت الأمهات قديمًا في ابتكارها مستخدمة المكونات المحلية والقادمة عبر البحر لإعداد أطباق إماراتية بنكهة محلية أصلية مميزة، ومنها المخبوزات الشهية، مثل خبز الجباب الذي يعد عنصراً أساسياً لوجبة الإفطار ويقدم مع الجبن، وخبز الخمير بلونه الذهبي اللامع، وخبز الرقاق أكثر أنواع الخبز الإماراتي شهرة وشعبية وذلك لمكوناته الصحية الخفيفة على المعدة والذي يكثر خبزه في رمضان لإعداد أطباق رئيسية مثل الثريد.

وتقوم مجموعة من السيدات الإماراتيات المحترفات بإعداد وتقديم أشهر المأكولات الإماراتية في القرية التراثية، وهي الأطباق الرئيسية التي يتميز بها المطبخ الإماراتي، ومن أشهرها العرسية، وهي أحد أصناف الهريس ويتم إعدادها من الدجاج والأرز والطحين وتضاف إليها بهارات الهال والزنجيل لتمنحها مذاقها المميز وهي من الأصناف الرئيسية في الاحتفالات والمناسبات الإجتماعية كالأعراس والعزائم. أما المرقوقة الإماراتية فهي من أصناف الفتة، وتتميز بمذاقها الشهي ويمكن إعدادها باللحم أو الدجاج أو بأصناف من الخضروات فقط. ومن أكثر الأطباق الإمارتية التي تجتاح الموائد الكبرى خصوصاً في شهر رمضان طبق المضروبة والتي تستعدي برائحتها الزكية ذكريات وعبق الماضي بما تحتويه من مكونات تكسبها مذاقها الثري، ويمكن إعداد المضروبة باستخدام الأرز أو الجريش كما يمكن تحضيرها بالدجاج أو اللحم أو حتى السمك.

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أما الحلويات فلها نصيبها الوافر في المطبخ الإمارتي ويمكن لزوار القرية التراثية الإماراتية بمهرجان سوق عكاظ التعرف على ما لذ وطاب من أنواع الحلويات الإماراتية مثل الخبيص والعصيدة واللقيمات المغموسة في دبس التمر.

وسيتمكن زوار القرية التراثية الإماراتية في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ من الاستمتاع بفنجان من القهوة العربية بنكهتها الإماراتية المميزة. وقد تم إدراج القهوة العربية على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني غير المادي في عام 2015 بالتعاون مع مجموعة من دول مجلس التعاون من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك باعتبارها رمزاً للكرم وأول العناصر التي تعبر عن حسن الضيافة في المجتمعات العربية. كما سيتمكن زوار القرية التراثية الإماراتية من التعرف على سر المذاق المنعش لشاي الكرك أو مشروب الحبة الحمراء الصحي والمفيد.