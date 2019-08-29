الارشيف / اخبار الخليج

مسئول يمنى ينتقد صمت المنظمات الدولية عن انتهاكات الانقلابيين الحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى ينتقد صمت المنظمات الدولية عن انتهاكات الانقلابيين الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مسؤول يمنى صمت المنظمات الدولية والإعلام العالمى عن السجون السرية التى أنشأتها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى مناطق سيطرتها ومنها العاصمة صنعاء.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغنى جميل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال حضوره ندوة بمدينة مأرب اليمنية، إن الميليشيا ترتكب فى تلك السجون صنوفًا من التعذيب والانتهاكات ضد المختطفين والمعتقلين.

وشدد جميل على ضرورة إظهار الحقيقة للرأى العام المحلى والإقليمى والدولى وحجم الانتهاكات التى ترتكبها الميليشيا الحوثية على مدار الساعة وبشكل يومى بحق السكان فى مناطق سيطرتها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول يمنى ينتقد صمت المنظمات الدولية عن انتهاكات الانقلابيين الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا