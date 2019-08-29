شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى ينتقد صمت المنظمات الدولية عن انتهاكات الانقلابيين الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مسؤول يمنى صمت المنظمات الدولية والإعلام العالمى عن السجون السرية التى أنشأتها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى مناطق سيطرتها ومنها العاصمة صنعاء.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغنى جميل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال حضوره ندوة بمدينة مأرب اليمنية، إن الميليشيا ترتكب فى تلك السجون صنوفًا من التعذيب والانتهاكات ضد المختطفين والمعتقلين.

وشدد جميل على ضرورة إظهار الحقيقة للرأى العام المحلى والإقليمى والدولى وحجم الانتهاكات التى ترتكبها الميليشيا الحوثية على مدار الساعة وبشكل يومى بحق السكان فى مناطق سيطرتها.