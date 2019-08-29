شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التوتر الحاصل فى جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الإمارات أعربت عن قلقها الشديد إزاء التوتر الحاصل في جنوب اليمن. وأوضحت القناة ، أن الإمارات وتعقيبا على بيان الخارجية اليمنية تؤكد حقها بـ الرد على التهديدات للتحالف العربى، مؤكدة أن وتيرة الهجمات ضد التحالف والمدنيين اليمنيين استدعى القيام بـ غارات محددة ، وقالت الإمارات إن وتيرة الهجمات ضد التحالف والمدنيين اليمنيين استدعت القيام بـ غارات محددة.

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