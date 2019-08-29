شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر لدى المنامة فى ضيافة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، فى مكتبها مساء اليوم، الخميس، السيدة سهى رفعت، سفيرة مصر لدى البحرين، حيث تم تباحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثقافية ما بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لجريدة الأيام البحرينية، أكدت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، على متانة الروابط التى تجمع البحرين ب‍جمهورية مصر العربية، مشيدة بالحضور المصرى فى الحراك الثقافى البحرينى، الذى كان آخره الحضور الفعّال لسفارة مصر فى مهرجان صيف البحرين 2019م.

وقدمت الشيخة مى، الشكر للسفيرة المصرية، على إيمانها بالعمل الثقافى وعلى دعمها الدائم لمشاريع وأنشطة هيئة الثقافة.

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من جانبها هنّأت السفيرة سهى رفعت، الشيخة مى، على فوز مشروع "إحياء مدينة المحرّق" بجائزة الأغا خان للعمارة، مؤكدة أن ذلك يعكس رؤية واستراتيجية رئيسة الهيئة عبر القطاعين العام والخاص، كما أنها أثبتت أهمية العمل الثقافى عبر المحافظة على الإرث العمرانى للمدن القديمة والذى يروّج للمقومات الحضارية للأوطان.

وأعربت السفيرة عن استعدادها الدائم للتعاون مع هيئة الثقافة لتقديم أنشطة ثقافية تغنى الحراك الحضارى فى كلا البلدين.