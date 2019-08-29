شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على سجن تابع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات الأمنية العراقية على سجن تابع لتنظيم (داعش) الإرهابى بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة. وقال مصدر أمنى - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس: "إن قوة من الجيش العراقى عثرت على سجن لتنظيم (داعش) فى قرية (بريهة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة". Advertisements

وأضاف المصدر: "أن السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين وأخرى تحوى مواد متفجرة"، مشيرا إلى أن العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية.

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