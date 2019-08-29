السفارة التركية بالأردن تحيي الذكرى 97 لـ"عيد النصر"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أقامت السفارة التركية بالعاصمة الأردنية عمان، مساء الخميس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الــ97 لـ"عيد النصر والقوات المسلحة" التركية، بمنزل السفير التركي، مراد قرة غوز.

وحضر الحفل أمراء ووزراء أردنيين وشخصيات سياسية واقتصادية، وملحقين عسكريين في السفارات الأجنبية، إضافة إلى ممثلي هيئات ومنظمات تركية في الأردن، وفق مراسل الخليج 365.

وبدأ الحفل بدقيقة صمت على أرواح الشهداء الأتراك، ثم لحن الرجوع الأخير، وبعده النشيد الوطني التركي والسلام الملكي الأردني.

وألقى السفير قرة غوز، كلمة ترحيبية قال فيها: "إننا اليوم لا زلنا نملك القوة والإرادة التي أثبتناها قبل 97 عاماً".

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وأضاف بأن "إنجازات تركيا الحديثة ومشاريعها الساحرة هي أبرز مظاهر تصميمنا على مواصلة هذا الكفاح".

وشدد على أن "جهود الوحدة والتكاتف والتضامن مستمرة لهزيمة أعداء تركيا الذين قد يرغبون في إعاقة تقدمها".

وخلال الحفل، قلد السفير قرة غوز، الملحق العسكري في السفارة التركية لدى المملكة، إسماعيل كراجة، رتبته الجديدة (عميد/ كولونيل).

و"عيد النصر والقوات المسلحة"، يوم وطني في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية.

وفيه تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، في 30 أغسطس/آب 1922.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.