"داخلية غزة": أحبطنا مخططا إجراميا خطيرا في قطاع غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) الخميس، إحباط ما أسمته بـ"مخطط إجرامي خطير" خلال التحقيقات في تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة، مساء الثلاثاء.

وقالت الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة وصلت مرحلة متقدمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إجرامي خطير".

وأضافت: "المخطط يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية؛ لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان".

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وتابعت: "وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لدينا مكشوفة، وسنعلن التفاصيل لشعبنا قريبا".

وأعلنت وزارة الداخلية، فجر الأربعاء، عن "استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة 3 آخرين"، جراء تفجيرين انتحاريين منفصلين، استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.