بارزاني يوجه بإلغاء الرسوم على المواطنين القادمين لكردستان العراق

أربيل / علي محمد / الخليج 365

وجَّه رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الخميس، بإلغاء الرسوم على المواطنين العراقيين الذين يزورون الإقليم، والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار عراقي (نحو 8 دولارات).

جاء ذلك، بحسب بيان لمكتب رئاسة الإقليم عقب استقبال بارزاني، الخميس، وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، برفقة وفد رفيع من الوزارة.

وعبر الياسري، خلال الاجتماع الذي حضره وزير داخلية إقليم كردستان في شمال العراق ريبر أحمد، عن سعادته بالأجواء الإيجابية السائدة حاليا بين الإقليم وبغداد.

وأشار إلى وجود تفاهم جيد بين وزارة الداخلية الاتحادية وإقليم كردستان.

وشدد الياسري، على معالجة الإشكالات كافة وبموجب الدستور.

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وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان إلى مسألة دخول السائحين العراقيين وما يترتب عليه من دفع رسوم تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار عراقي.

وتبلغت قيمة بطاقة السائح التي تفرض على جميع المواطنين الزائرين للإقليم 10 آلاف دينار عراقي أي ما يعادل 8 دولارات.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس حكومة الإقليم، أن مسألة إصدار بطاقات الدخول، كانت من أجل حماية الأمن في إقليم كردستان، وأن الرسوم لم تُفرض على قومية دون غيرها، بل شملت جميع المواطنين خارج الإقليم.

كما لفت إلى أن آلية إصدار البطاقة بالنسبة للسائحين القادمين إلى الإقليم ستتغير تسميتها إلى (الضمان الأمني).

وبحسب البيان، وجه بارزاني، حكومة الإقليم بتحمل تكاليف إصدار بطاقات الضمان الأمني من الآن فصاعدا.

وأضاف البيان، "اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، لن تُفرض أي رسوم مالية على المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى إلى إقليم كردستان في شمال العراق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.