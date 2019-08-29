بيدرسون: قد تتشكل اللجنة الدستورية حول سوريا أواخر سبتمبر

نيويورك / الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، الخميس، إنه قد تتشكل اللجنة الدستورية حول سوريا أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بيدرسون، عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في سوريا.

وأكد المبعوث الأممي أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والمفاوضات حول الأسماء التي ستتألف منها اللجنة اقتربت من نهايتها".

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وأوضح أنه يمكن الإعلان عن اللجنة الدستورية، قبل انطلاق مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جدير بالذكر، أن قرار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، اتخذ في "مؤتمر الحوار الوطني" السوري الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، في 30 يناير/ كانون الثاني 2018.

ومن المقرر أن تتألف اللجنة من 150 شخصا، يختار النظام 50 شخصية منهم و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم ممثلو منظمات المجتمع المدني السورية.

غير أن نظام بشار الأسد، كان قد اعترض على بعض الشخصيات (المعارضة) التي تتضمنها آخر لائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.