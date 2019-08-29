الأنصاري: أهل المتارس ينتصرون على أهل الدسائس في #اليمن بدعم #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المحلل السيايس، سلمان الأنصاري، إن أهل المتارس ينتصرون على أهل الدسائس!

مدون عبر حسابة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :”..من يعتقد بأن الفوضى والدماء والخيانة التي تسبب بها متمردي “الانتقالي” ستمر بلا محاسبة عسيره لهم و لمن دعمهم بالمال والسلاح والتخطيط والاعلام. سود الله وجه الخيانة!..”.

وأضاف الأنصاري، في تغريدة له على “تويتر” إن الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس هادي وبدعم المملكة تبسط نفوذها على الأراضي المحررة؛ وتستمر الآن في تطهير بعض البؤر الانقلابية في التواهي، المعلا، البريقه، القلوعه، ومعسكر صلاح الدين.

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واختتم الأنصاري تغريده قائلا: شكرا لخادم الحرمين الشريفين. شكرا فخامة الرئيس #هادي.