دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Garmin تقدم سلسلة ساعات Fenix 6 الجديدة بميزة الشحن بالطاقة الشمسية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Garmin رسمياً عن ساعات Fenix 6 الذكية التي تأتي بتصميم رياضي بتقنية GPS مدمجة، مع إصدار يضم عدسات تدعم شحن الساعة بالطاقة الشمسية.

تتميز ساعة Fenix 6 بحجم شاشة 1.4 إنش يدعم المستخدم في القراءة بسلاسة أكثر، مع ميزة جديدة تدعم البطارية للإستمرار لفترة أطول أثناء ممارسة التمارين الرياضية بشكل خاص تمارين اللياقة البدنية في المواقع المفتوحة، حيث يمكن للميزة الجديدة في عدسات الساعة أن تدعم شحن الساعة بالطاقة الشمسية.

ويعرف الإصدار الذي يدعم الشحن بالطاقة الشمسية بساعة Fenix 6X Pro Solar، حيث تعرف التقنية الجديدة ب“Power Glass” ، والتي تدعم إستمرار شحن الساعة الذكية حتى 21 يوم، كما تقدم شاشة الساعة الذكية عرض بكفاءة أفضل بنسبة 36%.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الذي يدعم الشحن بالطاقة الشمسية بحجم 51مم، كما تأتي ساعة 6X Pro Solar بنمط always-on GPS، حيث يمكن لتقنية الشحن بالطاقة الشمسية تمديد عمر الشحن إلى ساعة إضافية.

كما تأتي الساعة الذكية بنمط خاص لتوفير شحن البطارية حتى 80 يوم، والتي يمكن أن تمتد 40 يوم إضافي مع تقنية الشحن بالطاقة الشمسية، ليصل عمر البطارية إلى 120 يوم.

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وتتوفر ساعة Fenix 6 بحجم 47مم، بينما تتوفر ساعة Fenix 6X بحجم 51 مم، كما تأتي الساعة الذكية بنموذج مميز بطبقة من زجاج sapphire المقاوم للخدش، وتتميز الشاشة في ساعة 6X بحجم 1.4 إنش، من جانب أخر تأتي ساعات Fenix 6S بحجم 1.2 إنش، وحجم 42مم، أيضاً تقدم Garmin سوارات من النايلون تعرف ب QuickFit، وأيضاً من السيليكون بإختيارات متنوعة في الألوان.

وفي البرمجيات تأتي ساعات Fenix 6 بتحديث جديد في البرمجيات يدعم إدارة الطاقة في الساعات الذكية بشكل أفضل، مع إمكانية تخصيص الساعة الذكية وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، ويمكن لميزة إدارة الطاقة أن تدعم ضبط إعدادات الساعة الذكية وأجهزة الإستشعار لتعطيل بعض المميزات عند التنقل.

وتضم سلسلة ساعات Fenix 6 الذكية سعة تخزينية 32 جيجا بايت لدعم تخزين حتى 2000 أغنية، كما يمكن لتقنية Wi-Fi أن تدعم بث الموسيقى من Spotify، وموسيقى Amazon، وأيضاً Deezer.

ومن المقرر أن يتوفر كلاً من إصداري Fenix 6 وFenix 6S بسعر 600 دولار، بينما تأتي ساعة Fenix 6X Pro Solar الذكية بسعر 1150 دولار، بينما تنطلق ساعة Fenix 6S Pro Sapphire بسعر 800 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Garmin تقدم سلسلة ساعات Fenix 6 الجديدة بميزة الشحن بالطاقة الشمسية ظهر على التقنية بلا حدود.