شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو الحوثيين لوقف فورى لاعتداءاتهم على المنشآت السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الأمن اليوم تصاعد هجمات الحوثيين على منشآت البينة التحتية فى السعودية ودعاهم لوقف فورى لتلك الاعتداءات دون شروط مسبقة، وفقا للبيان الصادر عن المجلس.

ومن جهة أخرى أكد مجلس الأمن دعمه الكامل للمبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث، ودعا الحكومة اليمنية والحوثيين للتعاون معه بشكل بناء من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم والوصول لحل سياسى ينهى النزاع بين الطرفين.

كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء التطورات الأخيرة بالمحافظات الجنوبية باليمن، ورحب بدعوة السعودية للحوار فى جدة ، ودعا جميع الاطراف إلى الالتزام بالقانون الدولى الإنسانى بما فى ذلك ضمان حماية المدنيين وتيسير وصول الإغاثات الإنسانية للمدنيين.

وجدد المجلس دعمه لمساعى مارتن جريفيث للحوار بين الأطراف المتنازعة لاستكمال تنفيذ اتفاق ستكهولوم الذى اتخذ فى ديسمبر الماضى .