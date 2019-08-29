شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى بارز فى حركة الشباب الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول عسكرى صومالى اليوم الخميس مقتل قيادى بارز بحركة الشباب المتطرفة بإقليم شابيلى السفلي، وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن القوات المسلحة خططت ونفذت العملية فى الإقليم. Advertisements

وقال آدان عبدى وهو مسؤول عسكرى إن القيادى قتل فى مواجهة مع القوات، ولم تعلق حركة الشباب المتطرفة على الهجوم حتى الآن.

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