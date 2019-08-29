الان تتابع مهرجان ولي العهد للهجن: «‏المري» الأول في شوط البكار وغازي أول القعدان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم الخميس انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا بمسافة 4كيلومترات وبلغ عدد الأشواط 6 اشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن وجاء الفائزون على النحو التالي : ‏الفائز في الشوط الأول ” الفائزة ”

المالك: عبدالهادي راشد المري ‏الفائز في الشوط الثاني ” غازي”

المالك: محمد بطشان المحامض Advertisements ‏الفائز في الشوط الثالث “الساعيه”

المالك: بيشان محمد العجمي ‏الشوط الرابع “مدباس”

المالك: عويضه علي المري ‏الشوط الخامس “عشم”

المالك: معيض مانع اليامي ‏الشوط السادس “الخليج”

المالك: عبدالله نافع الشمري

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