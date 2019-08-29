لهذا السبب.. طيران الاتحاد يحظر حمل بعض أجهزة "أبل"

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، في بيان لها، حظر حمل بعض أجهزة "أبل" في الأمتعة المسجلة، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.

وأوضحت شركة الاتحاد في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن القرار يتعلق ببعض أجهزة كمبيوتر "ماك بوك برو".

وقال البيان: "في أعقاب استدعاء شركة أبل لعدد من أجهزة ماك بوك برو المحمولة، لأغراض السلامة، قررت الاتحاد للطيران حظر حمل تلك الأجهزة في الأمتعة المسجلة".

وتابع البيان: "مع العلم أنه بإمكان الضيف اصطحاب الجهاز معه فقط في الأمتعة اليدوية التي يحملها إلى المقصورة. وتبعا للاستدعاء الوارد من الشركة المصنعة، ينبغي إبقاء تلك الأجهزة مغلقة طوال الرحلة ويمنع شحنها أثناء ذلك بتاتا".

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وأوضح: "يتفق قرار حظر تلك الأجهزة في الأمتعة المسجلة مع الإجراءات التي تتخذها العديد من شركات الطيران حول العالم. كما قامت الاتحاد للشحن بحظر نقل تلك الأجهزة في كميات بالجملة".

وختم البيان: "تبقى سلامة وأمن ضيوفنا وطواقمنا الجوية في قمة أولويات الاتحاد للطيران".

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، منع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، بعدما قالت الشركة إن بطاريتها قد ترتفع حرارتها بشكل خطير.

ونقلت صحف أميركية بيان إدارة الطيران الفيدرالية، جاء فيه أن بعض أنواع الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية.

وأوضح البيان أن "الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأميركية بالأمر.

وكانت وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت تحذيرا مماثلا قبل أيام بالنسبة للطائرات التي تعمل داخل القارة، بما في ذلك إجبار الركاب على إغلاق أي أجهزة إلكترونية تعمل ببطاريات ليثيوم تم استدعاؤها.

وتشمل أجهزة "أبل" المعنية بالمنع، كمبيوترات "ماك بوك برو" بقياس 15 بوصة، التي بيعت بين عامي 2015 و2017، التي أعلنت الشركة في وقت سابق إن درجة حرارتها قد ترتفع بشكل ملحوظ.